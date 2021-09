Marseille Leda Atomica Musique Bouches-du-Rhône, Marseille Catalogue Leda Atomica Musique Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

le vendredi 8 octobre à 19:00

WA7 – Concert : Catalogue Catalogue (Post Punk) Marseille Né à Marseille en novembre 2013. Trio sous influence post punk : télescopage de rythmiques hypnotiques et de guitares tranchantes. La boite à rythmes ne descend pas au dessous de 160 BPM, les morceaux s’enchainent dansants, frénétiques, scandés ou murmurés par une voix féminine « with a french accent ». On lit beaucoup d’influence dans leur musique, du post-punk bien sur mais aussi du garage, de la pop et de la noise.» [http://catalogue.bandcamp.com](http://catalogue.bandcamp.com) PAF + adhésion Leda Atomica Musique, 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille [https://www.facebook.com/Leda-Atomica-Musique-488155774554372/](https://www.facebook.com/Leda-Atomica-Musique-488155774554372/) [https://www.ledaatomicamusique.com/](https://www.ledaatomicamusique.com/) Contact : [ledaatomicamusique@gmail.com](mailto:ledaatomicamusique@gmail.com) ♫♫♫ Leda Atomica Musique 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

