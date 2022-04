Cataclysmes, les grands régulateurs Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR), 21 avril 2022, Rennes.

Cataclysmes, les grands régulateurs

Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR), le jeudi 21 avril à 21:00

Notre planète est secouée par des cataclysmes qui bouleversent le monde vivant. Au fil des crises, ces évènements sont plus fréquents et s’aggravent. Les scientifiques ont découvert que lorsque l’équilibre du globe menace de rompre, les cataclysmes interviennent comme des régulateurs. Ils sont dangereux pour l’homme mais expriment aussi la vie de la Terre, sa respiration, ses palpitations, ses battements de cœur. En pénétrant leur fascinante complexité, ce film nous entraîne dans l’intimité de notre planète bleue. Ce documentaire est diffusé le **jeudi 21 avril 2022 à 21h sur France 5** dans la ‘Science Grand Format’, veille de la Journée de la Terre, Un documentaire de 90′ et 52′, écrit et réalisé par Christine Tournadre, co-écrit par Estelle Raffin et Bernard Mathieu. Produit par Jérôme Duc-Maugé, en coproduction avec Eklektik productions – Virginie Chapelle. Distributeur : Terranoa Parmi les scientifiques sollicités, on note la contribution de **Philippe Steer (Université de Rennes 1, Géosciences Rennes, OSUR)**. >>> [Le teaser est ici](https://vimeo.com/692986876) >>>

A l’échelle du globe, les catastrophes naturelles n’arrivent jamais seules…

