« Cataclysmes, les grands régulateurs », documentaire sur les liens entre catastrophes naturelles Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR), 21 avril 2022, Rennes.

« Cataclysmes, les grands régulateurs », documentaire sur les liens entre catastrophes naturelles

Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR), le jeudi 21 avril à 21:00

[https://vimeo.com/692986876?embedded=true&source=video_title&owner=12045745](https://vimeo.com/692986876?embedded=true&source=video_title&owner=12045745) Dynamique des paysages et évènements extrêmes ——————————————— C’est dans le cadre de ses recherches que Philippe Steer, maître de conférences à l’Université de Rennes 1 a été sollicité pour le documentaire « Cataclysmes, les grands régulateurs » qui sera diffusé sur France 5. Ayant étudié le rôle des typhons à Taïwan sur la tectonique des plaques, il a mis en lumière, au sein d’une collaboration internationale, [les relations entre déformations tectoniques et érosion des paysages.](https://www.univ-rennes1.fr/actualites/lerosion-pourrait-provoquer-des-seismes) Philippe Steer conduit ses recherches au laboratoire [Géosciences Rennes](https://geosciences.univ-rennes1.fr/) rattaché à l’[OSUR](https://osur.univ-rennes1.fr/) (Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes). Expert de la dynamique des paysages, il mène depuis 2019 le projet européen [ERC FEASIBLe](https://www.univ-rennes1.fr/actualites/seismes-et-crues-modelent-ils-long-terme-les-paysages-des-chaines-de-montagnes) (acronyme qui peut se traduire par « Comment séismes et tempêtes impactent la construction des paysages »), financé à hauteur de 1,5 millions d’euros sur 5 ans par le Conseil européen de la recherche. Son objectif : développer un [nouveau modèle numérique](https://www.univ-rennes1.fr/actualites/seismes-et-crues-modelent-ils-long-terme-les-paysages-des-chaines-de-montagnes) permettant d’expliquer l’évolution des paysages en réponse à des événements extrêmes tels que les crues ou les séismes. Par ailleurs, il avait déjà montré qu’un [épisode d’érosion intense peut modifier la sismicité d’une chaîne de montagne active](https://www.univ-rennes1.fr/actualites/cest-confirme-lerosion-peut-provoquer-des-seismes). Ses modélisations avaient en effet dévoilé que la modification de la contrainte exercée sur la croûte terrestre par l’érosion favorise la sismicité sur les failles chevauchantes. Synopsis du documentaire ———————— “Éruptions volcaniques, séismes, raz de marées, ouragans… Notre planète est secouée par des cataclysmes qui bouleversent l’environnement et le monde vivant. Au fil des crises, les dommages que nous infligent ces événements violents sont de plus en plus nombreux et de plus en plus graves. Ces dernières années la science a progressé de manière fulgurante et de récentes découvertes nous font voir la Terre autrement. Longtemps on a considéré que chaque cataclysme était un phénomène isolé, résultant du hasard. Aujourd’hui les scientifiques découvrent que des liens existent entre ces évènements extrêmes. Ils démontrent que l’éruption d’un volcan impacte les océans, que des typhons sont susceptibles de provoquer des tremblements de terre, que la fonte des glaces risque de réveiller des volcans. Chaque fois que l’équilibre du globe menace de rompre, les cataclysmes interviennent en relation les uns avec les autres, comme des régulateurs. Ils sont dangereux pour l’homme mais expriment aussi la vie de la Terre, sa respiration, ses palpitations, ses battements de cœur. En pénétrant leur fascinante complexité, ce film nous entraîne dans l’intimité de notre planète bleue.” Écrit et réalisé par Christine Tournade et co-écrit par Estelle Raffin et Bernard Mathieu, « Cataclysmes, les grands régulateurs » explique les liaisons entre les différentes catastrophes naturelles. En 90 minutes, le film montre que les cataclysmes contribuent à l’équilibre de notre planète bleue. Pour en savoir plus, voir le site de [cocottesminute.fr](https://www.cocottesminute.fr/documentaire/cataclysmes-les-grands-regulateurs). Références ———- **Cataclysmes, les grands régulateurs (Documentaire)** Écrit et réalisé par Christine Tournade, co-écrit par Estelle Raffin et Bernard Mathieu. Produit par Jérôme Duc-Maugé, en coproduction avec Eklektik productions – Virginie Chapelle. Distribué par Terranoa. [**Earthquake statistics changed by typhoon-driven erosion**](https://www.nature.com/articles/s41598-020-67865-y) Philippe Steer, Louise Jeandet, Nadaya Cubas, Odin Marc, Patrick Meunier, Martine Simoes, Rodolphe Cattin, J. Bruce H. Shyu, Maxime Mouyen, Wen-Tzong Liang, Thomas Theunissen, Shou-Hao Chiang and Niels Hovius Scientific Reports volume 10, Article number: 10899 (2020) | doi: 10.1038/s41598-020-67865-y Cette collaboration intègre des équipes françaises, allemandes, taïwanaises, suédoises et norvégiennes.

Diffusion libre

Philippe Steer, enseignant-chercheur à l’Université de Rennes 1, a contribué au film diffusé sur France 5 dans ‘Science Grand Format’.

Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR) Campus de Beaulieu, Bâtiment 14B, Salle de conférence Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-21T21:00:00 2022-04-21T22:30:00