Cataclysme Le Grand Bleu Lille, mardi 6 février 2024.

Cataclysme Des dizaines de chaînes d’info en continu, des centaines de chaînes d’actu sur YouTube, des millions de caractères écrits sur Twitter et toujours cette même question où est la vérité ? 6 et 8 février Le Grand Bleu De 5 à 13 euros la place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-06T20:00:00+01:00 – 2024-02-06T21:00:00+01:00

Fin : 2024-02-08T19:00:00+01:00 – 2024-02-08T20:00:00+01:00

Quatre femmes, quatre rapports singuliers aux écrans, aux informations. Surgit un cataclysme.

Ensemble elles racontent la fumée, l’odeur nauséabonde et persistante, la poudre dorée, l’alarme, l’inquiétude grandissante.

Pour chacune, le besoin de comprendre, réagir, se rassurer, témoigner, s’engager.

Mais qui croire ? Et où est la vérité ?

Cataclysme est un récit poétique, contemporain, traversé de réalisme magique, questionnant nos choix et nos engagements quotidiens.

Après l’accueil au Grand Bleu des spectacles Costa Le Rouge et Like me mais aussi une présence régulière des artistes de la compagnie dans l’encadrement de labos de pratique artistique hebdomadaires pour les adolescent.e.s, nous avons le plaisir de retrouver La compagnie dans l’arbre avec cette nouvelle création coproduite par le Grand Bleu.

Le Grand Bleu 36 avenue Marx Dormoy Lille Lille 59000 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France

Un théâtre pour les enfants, les adolescents, les jeunes d'aujourd'hui qui feront le monde de demain. Créé en 1981 et implanté à Lille dans le quartier des Bois-Blancs, le Grand Bleu est un établissement culturel, une association qui propose une programmation artistique pluridisciplinaire émancipatrice destinée plus particulièrement aux nouvelles générations, de la toute petite enfance à l'adulte naissant, et aux familles. Aujourd'hui Scène Conventionnée d'Intérêt National « Art, Enfance et Jeunesse », le Grand Bleu est un pôle de référence de la création jeune public dans la Métropole Européenne de Lille, la Région Hauts-de-France et sur l'ensemble du territoire national. Accessible aux PMR.

