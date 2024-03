Catach Festival Forêt de Catach Saint-Martin-de-Seignanx, samedi 1 juin 2024.

Catach Festival Forêt de Catach Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Pour la huitième année, on se retrouve dans la forêt de Catach pour une soirée et une nuit de musique et de fête.

PROGRAMMATION

13h MÉCHOUI

17h APRES-MIDI MUSICALE Los primeros Tacos + guests

20h AQUASERGE Krautrock-pop

21h30 EYAA Afro-éléctro-cérémonial

23h PETIT FANTOME Electro-pop

00h30 BØL Jazz-transe

01h30 LOS ULTIMOS TACOS DJ set vinyls

Nombre de places limitées.

Billetterie au guichet de l’office de tourisme du seignanx ou sur catach.fr 20 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 13:00:00

fin : 2024-06-01

Forêt de Catach 3659 route de Saint-Barthélemy

Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Catach Festival Saint-Martin-de-Seignanx a été mis à jour le 2024-03-13 par OT Seignanx