Catach Festival #6
Forêt de Catach 3200 Route de Saint Barthélemy Saint-Martin-de-Seignanx

2022-06-11 13:00:00 – 2022-06-11 01:00:00

Saint-Martin-de-Seignanx Landes Saint-Martin-de-Seignanx 20 EUR PROGRAMME CATACH FESTIVAL 13H00 : MÉCHOUI Manu aux fourneaux

17H30 : LAS VANITAS Théâtre punk

19H30 : JOSEBA ERAZOKI ETA LAGUNAK Rock garage

21H30 : DOWDELIN Créole électro jazz soul

23H30 : LE MUTANT Surf punk

01H00 : LOS ULTIMOS TACOS DJ set vinyls PRÉVENTE UNIQUEMENT SUR CATACH.FR : PLACES LIMITÉES !

MÉCHOUI 13h-17h – Tarif unique 20€

CONCERTS à partir de 17h – Tarif unique 20€

LA TOTALE : méchoui + concerts à 35€ MÉCHOUI : mouton, haricots | fromage de brebis | gâteau basque | Café

Forêt de Catach 3200 Route de Saint Barthélemy Saint-Martin-de-Seignanx

