CATA+, 29 juillet 2022, .

CATA+

2022-07-29 – 2022-07-30

Le vendredi soir, soirée festive avec concert, repas et buvette sur place.

Samedi toute la journée, activités ludiques et sportives gratuites, baptême de voile… Restauration sur place toute la journée, soirée festive, avec repas, buvette, concert et feu d’artifice. Au club nautique.

