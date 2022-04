Cat Power + 1ere partie Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Cat Power + 1ere partie Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes, 7 juin 2022, Nantes. 2022-06-07 Placement libre debout

Horaire : 20:00

Gratuit : non Carte Stereolux 25.00€Prévente 29.60€ Placement libre debout Icône du folk-rock indépendant, compositrice lumineuse, l’Américaine Chan Marshall est aussi une naufragée de la vie, donnant quelques fois des concerts chaotiques desquels surgissent la grâce ou la beauté. Revenue de ses errances et tourments, c’est le pouvoir du chat : fragile, mais qui retombe toujours sur ses pattes. Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes adresse1} Île de Nantes Nantes 44200

02 40 43 20 43 https://stereolux.org info@stereolux.org https://stereolux.org/agenda/cat-power-1ere-partie-1

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Adresse 4 Boulevard Léon Bureau Ville Nantes lieuville Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Nantes Departement Loire-Atlantique

Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Cat Power + 1ere partie Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes 2022-06-07 was last modified: by Cat Power + 1ere partie Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes 7 juin 2022 Nantes Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique