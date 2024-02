Cat On The Ledge Le Coupe Gorge Parthenay, vendredi 1 mars 2024.

Cat On The Ledge rock indé basé à Niort. Ces 4 musiciens sont tous issus de régions de France différentes et se retrouvent avec un point commun jouer, se faire plaisir et faire plaisir. Bases mélodiques et émotives, structures des morceaux taillés dans une texture complexée où le tempo varie au rythme des ambiances, son travaillé car le quatuor vise l’immersion total de son public, batterie dynamique et entraînante et chant féminin en anglais apportant un véritable frisson. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 21:00:00

fin : 2024-03-01 23:00:00

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine rotureauch@gmail.com

