CAT LORIS + ARMELLE YONS + EVIE La Dame de Canton, 20 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 20 octobre 2021

de 20h à 23h

payant

Après trois albums, Evie revient à des amours plus électroniques, avec un nouvel album arrangé par Fred Perriot, mixé par Fabien Martin (Robi, Emilie Marsh) et Soria : LE HIC (Glory Daze/Inouie)

EVIE

On pense au souffle mélancolique d’une Françoise Hardy qui aurait troqué les orchestrations de cordes pour d’envoûtantes programmations et des synthés lunaires.

D’une voix grave, sans artifice, Evie bouleverse par l’intimité brûlante de ses mélodies peuplées d’ultra modernes solitudes, comme une amazone dont l’inséparable basse souligne le tempérament.

Elliptique rupture sur fond de Silence Radio, ou refrain frissonnant de « Des vents contraires », Une Dark Pop sans filtre, précieuse comme une flamme têtue dans la Nuit Noire.

www.eviemusique.com

ARMELLE YONS

À force de rencontres et de soif de l’autre, à force d’interpréter les grands auteurs de la chanson Française qu’elle valorise depuis ses débuts, Armelle se réinvente et chante désormais son écriture qu’elle électrise et actualise entourée d’une nouvelle famille de musiciens.

Et c’est tout naturellement que lorsque le groupe la Bestiole l’invite à interpréter un texte de Boris Vian, Ô combien puissant, l’évidence des rencontres artistiques et humaines scelle un envol partagé.

Ce 20 Octobre à la Dame de Canton, Armelle sera accompagnée par Delphine Labey et Paul Galiana.

Une mise en bouche acoustique et légère en attendant la version électrique de l’album prévu courant 2022.

CAT LORIS

Cat Loris s’inscrit dans la Nouvelle Scène de la Chanson Française. Premier Prix 2020 et Prix Claude Lemesle du Concours des Nuitées vagabondes de Langeais, Demie-finaliste Prix Moustaki 2020, demie finaliste du tremplin Initiative chanson spéciale Nougaro 2020, et parmi les 8 finalistes du tremplin Clermont Carrefour de la chanson (annulé) Cat Loris reprend sa route là où le Covid l’a interrompue, toujours optimiste sous son parapluie multicolore : chanteuse auteure compositrice et plasticienne, Cat Loris est Hypersensible et son premier album, du même nom, est sorti en mai 2019. Elle l’a majoritairement écrit et composé, et il a été réalisé par Chadi Chouman (Debout sur le Zinc, Wati Watia Zorey Band…)

Le titre de cet album est un pied de nez : hypersensible, c’est à la fois une étiquette dont Cat Loris se joue, et un étendard qu’elle brandit fièrement, une sorte d’affranchissement. Elle nous embarque dans son univers multicolore : tantôt douce, tantôt insolente, l’artiste se confie, se dévoile, se console, s’amuse, parle d’amour, de liberté, de solitude, d’ambivalence, mais toujours en direction de l’espoir, du partage.

Concerts -> Autre concert

La Dame de Canton Quai François Mauriac Port de la Gare Paris 75013

Contact :La Dame de Canton 0153610849 http://www.damedecanton.com/event/cat-loris-armelle-yons-accompagnee-par-la-bestiole-et-evie/ https://www.facebook.com/EVIEmusique

Concerts -> Autre concert Musique

Date complète :

2021-10-20T20:00:00+02:00_2021-10-20T23:00:00+02:00