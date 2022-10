CASUAL GABBERZ X Hard ❤ After Show Party Petit Bain Paris Catégories d’évènement: île de France

Le collectif Casual Gabberz organise des événements hardcore depuis 2013 dans les salles parisiennes. Fasciné par le courant Gabber né aux Pays Bas dans les 90’s, il se plaît à remodeler ce style en y soulignant l’influence qu’il constitue pour les différentes esthétiques club contemporaines, tissant ainsi un lien entre le mouvement hardcore originel et les genres/sous-genres de la génération internet. Multipliant les collaborations et les line-ups où s’affrontent légendes fondatrices et nouvelles figures iconoclastes, Casual Gabberz s’est mué en label en 2017 pour y défendre cette vision, tout d’abord avec la gigantesque compilation INUTILE DE FUIR puis avec les sorties d’artistes tels que aamourocean, Killbourne ou Clouds. Hard<3, réalisé par Kevin Elamrani-Lince nous montre une virée fragmentée, hybride, hypnotisante avec le collectif . Un périple sensoriel dont on ne ressort pas indemne. Pendant trois ans, Casual Gabberz parcourt les scènes d’Europe, dans un périple aussi grisant que éreintant, jusqu’à ce qu’un virus fasse buguer la planète. Et déclenche une crise existentielle au sein du collectif. Petit Bain 7 port de la Gare 75013 Paris

