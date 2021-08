Casual Friday au Castelbrac – Lisa Camille Dinard, 20 août 2021, Dinard.

Casual Friday au Castelbrac – Lisa Camille 2021-08-20 19:00:00 – 2021-08-20 21:30:00 Castelbrac 17, avenue George V

Dinard Ille-et-Vilaine

Votre soirée musicale des vacances d’été à Castelbrac

LISA CAMILLE

Compositrice et interprète, cette talentueuse Rennaise s’inspire d’artistes telles que Juliette Armanet, Clara Luciani et Angèle. Elle jouera pour vous ses propres textes au style pop et folk.

COCKTAILS

Notre Chef barman Antony Bertin vous dévoilera des cocktails inédits aux saveurs étonnantes ! Une mise en bouche vous sera offerte lors de votre commande*.

* Consommations payantes | L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Vendredi 20 août 2021 – de 19h00 à 21h30 – Castelbrac

+33 2 99 80 30 00 https://www.castelbrac.com/fr/bar-aquarium/

Votre soirée musicale des vacances d’été à Castelbrac

LISA CAMILLE

Compositrice et interprète, cette talentueuse Rennaise s’inspire d’artistes telles que Juliette Armanet, Clara Luciani et Angèle. Elle jouera pour vous ses propres textes au style pop et folk.

COCKTAILS

Notre Chef barman Antony Bertin vous dévoilera des cocktails inédits aux saveurs étonnantes ! Une mise en bouche vous sera offerte lors de votre commande*.

* Consommations payantes | L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Vendredi 20 août 2021 – de 19h00 à 21h30 – Castelbrac

dernière mise à jour : 2021-08-06 par