Saint-Félix-de-Foncaude Découvrez l’histoire d’un ancien château médiéval Castrum de Pommiers Saint-Félix-de-Foncaude, 16 septembre 2023, Saint-Félix-de-Foncaude. Découvrez l’histoire d’un ancien château médiéval 16 et 17 septembre Castrum de Pommiers Gratuit. Entrée libre. L’association de sauvegarde explique, tout au long de la journée lors de visites guidées, l’histoire de ce site médiéval, en restauration depuis 1995 afin de sauver ce monument encore debout. La tour sud se visite avec ses deux salles de garde, ses latrines et le sommet qui offre une belle vue sur la campagne environnante.

Laissez-vous emporter par l’histoire millénaire du castrum de Pommiers. Sur les pas des seigneurs de Pommiers, plongez-vous en pleine guerre de Cent Ans ! Castrum de Pommiers 3 Pommiers Nord, 33540 Saint-Félix-de-Foncaude Saint-Félix-de-Foncaude 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 71 65 16 http://www.castrum-de-pommiers.fr/ Le Castrum de Pommiers est un site médiéval datant des XIIIe et XIVe siècles, au sein d’une vaste prairie de 1,5 ha.

Il subsiste une grande partie de sa structure primitive composée de 400 mètres de rempart, deux portes fortifiées, une courtine, deux barbacanes, une chapelle, un pont médiéval et un moulin. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

