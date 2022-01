« Castro Camera » à l’Ebénisterie Sainte-Foy-la-Grande, 25 février 2022, Sainte-Foy-la-Grande.

« Castro Camera » à l’Ebénisterie Sainte-Foy-la-Grande

2022-02-25 – 2022-02-25

Sainte-Foy-la-Grande Gironde

EUR 7 9 « Castro Camera »

« Une guitare et quelques amplis suffisent à Castro Camera pour vous émerveiller.

Pas de superflu. D’une simplicité rigoureuse provoquée par une alchimie romanesque, Castro Camera fait dans l’efficacité. Inspiré des grands espaces, l’onirisme de ses œuvres se transforme en véritable échappatoire émotionnelle. »

Cette musique ressemble à un patchwork mystérieux avec des souvenirs évoqués ou inventés. Leur énergie se déverse en touchant le public de plein fouet.

C’est non seulement une bombe mais aussi un envoûtement avec une guitare et des drums tournant parfois au ralenti.

Tout est bon à faire vaciller le décor et à nous faire planer ».

+33 5 24 24 46 59

Castro Camera

Sainte-Foy-la-Grande

