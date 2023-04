VIN’ESTIVALE, 23 juin 2023, Castries.

Pour la 8ème année consécutive, nous vous accueillons tous les vendredis soirs (du 23 juin au 25 août et exceptionnellement le samedi 15 juillet) pour les soirées Concerts, Vins & Food Trucks..

2023-06-23 à 18:30:00 ; fin : 2023-06-23 23:30:00. EUR.

Castries 34160 Hérault Occitanie



For the 8th consecutive year, we welcome you every Friday evening (from 23 June to 25 August and exceptionally on Saturday 15 July) for the Concerts, Wines & Food Trucks evenings.

Por 8º año consecutivo, le damos la bienvenida todos los viernes por la noche (del 23 de junio al 25 de agosto y excepcionalmente el sábado 15 de julio) para las veladas Concerts, Wines & Food Trucks.

Im achten Jahr in Folge begrüßen wir Sie jeden Freitagabend (vom 23. Juni bis zum 25. August und ausnahmsweise am Samstag, dem 15. Juli) zu den Abenden mit Konzerten, Weinen & Food Trucks.

