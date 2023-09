Mike Tiger Château de Castries Castries, 30 septembre 2023 17:00, Castries.

Mike Tiger, a.k.a. Michel le Tigre, est un véritable showman! Il adore la scène, la lumière, les foules et surtout lui-même ! Pour son public, il brille de toutes les facettes de sa boule disco intérieure : Diabolo, synthétiseur, hoola hoop, rythme et danse. Il donne tout, tout seul. Showtime est un spectacle plein d’énergie, dans lequel le spectateur est témoin des hauts et des bas de ce crooner raté, en recherche de reconnaissance…

Fidèle à sa formation aux arts clownesques, Philipp Vörhinger propose un spectacle sensible et burlesque.

Château de Castries rue du Château 34160 Castries Castries 34160 Hérault