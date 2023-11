Bal Trad Avec Lausa LO BOLEGASON, 16 décembre 2023, CASTRES.

Bal Trad Avec Lausa LO BOLEGASON. Un spectacle à la date du 2023-12-16 à 20:30 (2023-12-16 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros.

Laüsa (à prononcer lahuze) est un voyage musical qui puise son identité dans les traditions musicales de Gascogne et du Languedoc, en se permettant quelques détours “à travers chants”. On y retrouve des couleurs méditerranéennes, atlantiques ainsi que des sonorités empruntées aux musiques actuelles. Riche de collectages minutieusement réarrangés ou bien de compositions personnelles, vous serez embarqués dans ce tourbillon généreux qui fera danser les pieds et la tête ! Si vous aimez : La Mal Coiffée, Cocanha…

LO BOLEGASON CASTRES passage Claude Nougaro Tarn

