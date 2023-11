LUCIE ANTUNES + LAZARR LO BOLEGASON, 9 décembre 2023, CASTRES.

Lucie Antunes La compositrice et percussionniste virtuose est de retour avec “Carnaval” ! Sur ce nouvel album, l’artiste perpignanaise est allée puiser son inspiration dans le besoin de fête, la peur de la mort, la recherche effrénée de liberté, la joie pure, et la chaleur de l’amour… Résultat : des morceaux taillés pour la danse qui célèbrent un carnaval électronique foisonnant, très personnel dans lequel se côtoient l’instrumentarium de la percussionniste et des volutes électroniques et synthétiques ! Un paysage sonore unique auquel votre corps ne saura résister ! Si vous aimez : Rone, Thylacine, Mansfield.TYA… Lazärr (1ère partie) Lazärr, c’est un duo Electro Organic instrumental formé par deux artistes producers aguerris (Babylon Circus, TSF, Les ptits t’hommes). Les synthétiseurs analogiques de Léo Buffet répondent aux guitares de Luc Debehogne dans une symbiose surprenante entre instruments acoustiques et sonorités électroniques. Leur univers sonore est sublimé par un graphisme anthropomorphe et tribal : Paul Vivien réalise en temps réel une performance visuelle qui favorise l’immersion et nourrit les sens ! Préparez-vous pour un voyage ressourçant qui vous plongera dans une transe communicative ! Si vous aimez : Bonobo, Nicolas Jaar, Popof

LO BOLEGASON CASTRES passage Claude Nougaro Tarn

