ROBERT FINLEY + BABOUCAN & THE FINE ASSES LO BOLEGASON, 25 novembre 2023, CASTRES.

ROBERT FINLEY + BABOUCAN & THE FINE ASSES LO BOLEGASON. Un spectacle à la date du 2023-11-25 à 20:30 (2023-11-25 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

Robert Finley Depuis le succès de son tube “Souled out on you” qui a hérissé le poil à la terre entière, Robert Finley ne s’arrête plus et est déjà de retour avec un troisième album intitulé “Black Bayou” ! Cette fois, le chanteur de 69 ans s’est entouré de Dan Auerbach et de Patrick Carney (Black Keys) à la production, et de musiciens d’exception comme Garrett Dutton Jr. (G-Love Special Sauce) à la batterie. Il invite dans cet opus à une exploration sonore faite de blues menaçant, de soul marécageuse et de funk cru. Toujours avec cette voix à la tessiture improbable, au grain croustillant et à la chaleur de la Louisiane ! Un soulman d’exception ! Si vous aimez : Nina Simone, Ray Charles, Louis Armstrong… + Baboucan & The Fine Asses (1ère partie) Baboucan & the Fine Asses, c’est de la néo-soul acoustique qui brille… Une fine association de ukule?le?, de guitares qui feulent et de beatbox qui gratouille les vertèbres ! Le trio insuffle un délicieux vent de poésie et invite au voyage à travers un univers intimiste et chaleureux, sur des mélopées enveloppantes et des refrains catchy. Ses chansons parlent d’amour, d’ailleurs, d’histoires issues de rêves. Une musique lumineuse et good vibes à déguster à l’arrière d’un van en voyage, aux premiers rayons de soleil du printemps ou en se roulant sur les vagues dodues de l’océan ! Si vous aimez : Yaël Naïm, Moriarty, Alt J…

Votre billet est ici

LO BOLEGASON CASTRES passage Claude Nougaro Tarn

