Castor Troy + No TV Le Rendez-vous Martigues

Martigues

Castor Troy + No TV Le Rendez-vous, 25 mars 2022, Martigues. Castor Troy + No TV

Le Rendez-vous, le vendredi 25 mars à 20:00

Castor Troy revient à Martigues pour vous mettre le feu avec ses mashups Rock déments. En 1ère partie ” No TV ” un groupe de 4 musiciens qui vont vous servir des covers Rock plutôt musclés (Black Sabbath, Motörhead, Limp Bizkit, Metallica, Queen of the Stone Age, Red Hot…etc…)

Entrée libre

♫♫♫ Le Rendez-vous 5, avenue des Ormeaux, 13500 Martigues Martigues Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T20:00:00 2022-03-25T23:59:00

