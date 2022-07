Castle Triathlon Chantilly, 27 août 2022, Chantilly.

Castle Triathlon

Le Château Chantilly Oise

2022-08-27 – 2022-08-28

Chantilly

Oise

3000 compétiteurs attendus cette année, différentes distances, avec des courses pour enfants de 8 ans à 15 ans, un sprint, une courte distance, une distance olympique et un Longue Distance “Le Gantelet“, qui est au programme depuis 2013 !

Le Château de Chantilly sera le lieu d’une course stimulante, avec le Grand Canal de 2,5km dominé par le château et son jardin, dans lequel se déroulera nage en eau libre.

Les triathlètes passeront par la Terrasse des Connétables et entameront un circuit rapide de 20km ou 45km de vélo autour de la Forêt de Chantilly. Après avoir bravé la deuxième partie de la course, les compétiteurs courront dans les bois avoisinants puis dans les jardins pour finir sur une magnifique vue du Château.

3000 compétiteurs attendus cette année, différentes distances, avec des courses pour enfants de 8 ans à 15 ans, un sprint, une courte distance, une distance olympique et un Longue Distance “Le Gantelet“, qui est au programme depuis 2013 !

Le Château de Chantilly sera le lieu d’une course stimulante, avec le Grand Canal de 2,5km dominé par le château et son jardin, dans lequel se déroulera nage en eau libre.

Les triathlètes passeront par la Terrasse des Connétables et entameront un circuit rapide de 20km ou 45km de vélo autour de la Forêt de Chantilly. Après avoir bravé la deuxième partie de la course, les compétiteurs courront dans les bois avoisinants puis dans les jardins pour finir sur une magnifique vue du Château.

support@castleraceseries.com https://www.castleraceseries.com/events/chateau-de-chantilly-fr/?ct=t%28%28FR%29+June+2021+Newsletter%29&mc_cid=fb663c846e&mc_eid=7dcfe05f67

3000 compétiteurs attendus cette année, différentes distances, avec des courses pour enfants de 8 ans à 15 ans, un sprint, une courte distance, une distance olympique et un Longue Distance “Le Gantelet“, qui est au programme depuis 2013 !

Le Château de Chantilly sera le lieu d’une course stimulante, avec le Grand Canal de 2,5km dominé par le château et son jardin, dans lequel se déroulera nage en eau libre.

Les triathlètes passeront par la Terrasse des Connétables et entameront un circuit rapide de 20km ou 45km de vélo autour de la Forêt de Chantilly. Après avoir bravé la deuxième partie de la course, les compétiteurs courront dans les bois avoisinants puis dans les jardins pour finir sur une magnifique vue du Château.

©Castle Triathlon Series

Chantilly

dernière mise à jour : 2022-06-30 par