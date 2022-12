Afterwork Digital Loire Valley Castle IT Larçay Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Larçay

Afterwork Digital Loire Valley Castle IT, 10 janvier 2023, Larçay. Afterwork Digital Loire Valley Mardi 10 janvier 2023, 18h30 Castle IT

Sur inscription gratuite et obligatoire

Comment bien démarrer cette nouvelle année ? Se retrouver le 10 janvier, chez Castle IT qui nous accueille chaleureusement dans ses locaux Castle IT rue des Pies, Grièches, 37270 Larçay Larçay 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« link »: « https://airtable.com/shr68ytyHbx9wmMdu »}, {« link »: « mailto:noemie.chamblet@loirevalley.co »}] On est très heureux de te convier à notre premier afterwork membres de l’année 2023 ✨ Au programme ? Visite du datacenter

Actus et nouveautés de l’asso

Networking Si tu souhaites faire découvrir Digital Loire Valley, c’est l’occasion idéale d’inviter une personne de ton réseau ! Date limite d’inscription : 8 janvier ?️ 10 janvier 2023

⏰ 18h30

? Castle IT, ZA Des Brosses 3 1-3, rue des Pies, Grièches, 37270 Larçay

? Sur inscription gratuite et obligatoire : https://airtable.com/shr68ytyHbx9wmMdu ? Une question ? => noemie.chamblet@loirevalley.co

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-10T18:30:00+01:00

2023-01-10T20:00:00+01:00

