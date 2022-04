Castle Geek Festival Châteaurenard, 25 juin 2022, Châteaurenard.

Castle Geek Festival Complexe de Coubertin Avenue Pierre de Coubertin Châteaurenard

2022-06-25 – 2022-06-26 Complexe de Coubertin Avenue Pierre de Coubertin

Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Première édition de la Castle Geek Festival organisé par l’association Castle Geek en partenariat avec la ville de Châteaurenard.



La Castle Geek Festival c’est quoi ?

3 salles pour plus de 3000 m² intérieurs dédiés à l’univers Geek avec :

– des concerts Bernard Minet, Métalleux Geek, City Hunter etc.

– des rencontres exceptionnelles avec les acteurs de notre enfance : Bernard Minet, Les Musclés, Club Dorothée…



Plus de 60 exposants consacrés à l’univers Geek jeux vidéo rétros et récents, cosplay, manga, animés, cartes à jouer etc.



Mais aussi des animations accessible en Free Play :

Consoles rétro et récentes, Borne d’arcade, Karaoké, Concours Cosplay, Blind test avec DJ, Rencontre Guest et Youtubeurs, Exposition club Dorothée, Animation Just Dance…

Castle Geek Festival Round 1 !

