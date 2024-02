Casting « Les Nuits d’Aldéarde » Airvault, samedi 6 avril 2024.

Casting « Les Nuits d’Aldéarde » Airvault Deux-Sèvres

CASTING l’équipe des Nuits d’Aldéarde recherche des bénévoles pour leur spectacle. De l’artiste à l’acrobate, venez trouver votre place dans l’évènement et mettez vos talents au service du patrimoine d’Airvault ! Venez rencontrer l’équipe des Nuits d’Aldéarde à l’ARC. Rendez-vous à l’ARC, au 8 rue de la Gendarmerie à Airvault, de 19 h à 21 h le vendredi 5 avril et de 10 h à 12 h, le samedi 6 avril, en vue des Nuits d’Aldéarde les 2, 3, 9 et 10 août. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-06 12:00:00

1 Rue de la Poste

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine lesnuitsdaldearde@gmail.com

