Casting et concert The Voice Auriol, 14 mai 2022, Auriol.

2022-05-14

Auriol

Ouverture des portes pour assister au passage des présélectionnés sur scène.

(Concours ouvert de 6 à 15 ans pour les kids et à partir de 16 ans pour les Adultes).



Entracte – une petite restauration sera proposée sur place



Cette présélection sera suivie d’un concert à partir de 20h.

Avec des artistes de The Voice Kids, The Voice & Label 7th Street Records dont Alex (saison 3), Francesca (saison 5), Luc (saison 10), Alice (Kids saison 7), Eva/Clara (Kids saison 6) et Myriam (Kids saison 7). “Star is Born Academy Studio” organise une présélection The Voice Kids & The Voice Adultes.

Vous avez un bon niveau de chant ? Tentez votre chance !

