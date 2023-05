Les Mercredis de la Bastide – Duo Petit Coin de Rue Cour de la mairie, 9 août 2023, Castillonnès.

Le duo Petit Coin de Rue est l’union de deux artistes passionnés. Jean-Baptiste et Clément . Leur répertoire est un mélange de musique pop Américaine, Anglaise et Française : Stevie Wonder, Alicia Keys, Maroon 5, Queen, Edith Piaf, Georges Brassens, Francis Cabrel..

2023-08-09 à ; fin : 2023-08-09 . EUR.

Cour de la mairie

Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The duo Petit Coin de Rue is the union of two passionate artists. Jean-Baptiste and Clément . Their repertoire is a mix of American, English and French pop music: Stevie Wonder, Alicia Keys, Maroon 5, Queen, Edith Piaf, Georges Brassens, Francis Cabrel.

El dúo Petit Coin de Rue es la unión de dos artistas apasionados. Jean-Baptiste y Clément . Su repertorio es una mezcla de música pop americana, inglesa y francesa: Stevie Wonder, Alicia Keys, Maroon 5, Queen, Edith Piaf, Georges Brassens, Francis Cabrel.

Das Duo Petit Coin de Rue ist die Vereinigung von zwei leidenschaftlichen Künstlern. Jean-Baptiste und Clément . Ihr Repertoire ist eine Mischung aus amerikanischer, englischer und französischer Popmusik: Stevie Wonder, Alicia Keys, Maroon 5, Queen, Edith Piaf, Georges Brassens, Francis Cabrel.

Mise à jour le 2023-05-09 par OT Coeur de Bastides