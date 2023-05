Les Mercredis de la Bastide – Chantal Guerzoni Cour de la mairie, 19 juillet 2023, Castillonnès.

Adaptations des plus belles mélodies françaises et internationales, compositions inédites et surprises créoles..

2023-07-19 à ; fin : 2023-07-19 . EUR.

Cour de la mairie

Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Adaptations of the most beautiful French and international melodies, original compositions and Creole surprises.

Adaptaciones de las más bellas melodías francesas e internacionales, nuevas composiciones y sorpresas criollas.

Adaptionen der schönsten französischen und internationalen Melodien, brandneue Kompositionen und kreolische Überraschungen.

