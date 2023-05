Tournoi de Tennis d’été Terrains de Tennis de la Ferrette, 14 juillet 2023, Castillonnès.

Tournoi amical, sans nécessité de licence FFT, ouvert à tous avec : simples hommes-dames / doubles hommes-mixte..

2023-07-14 à ; fin : 2023-07-28 . .

Terrains de Tennis de la Ferrette

Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Friendly tournament, no need for a FFT licence, open to all with : men-women singles / men-mixed doubles.

Torneo amistoso, sin necesidad de licencia FFT, abierto a todos con: individuales masculinos-mujeres / dobles masculinos-mixtos.

Freundschaftsturnier, für das keine FFT-Lizenz erforderlich ist, offen für alle mit: Herren-Damen-Einzel / Herren-Mixed-Doppel.

Mise à jour le 2023-05-10 par OT Coeur de Bastides