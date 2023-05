Brocante professionnelle Rue du Petit Paris – Place des Cornières, 24 juin 2023, Castillonnès.

L’Association « Les résidents de la rue du petit Paris » organise une grande brocante. Celle ci se tiendra au cœur de la bastide sur la place des cornières et dans la rue du Petit Paris et sera composée exclusivement d’exposants professionnels.

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-24 18:30:00. .

Rue du Petit Paris – Place des Cornières

Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Association » Les résidents de la rue du petit Paris » organizes a big flea market. This one will be held in the heart of the bastide on the Place des Cornières and in the Rue du Petit Paris and will be composed exclusively of professional exhibitors

La Asociación » Les résidents de la rue du petit Paris » organiza un gran mercadillo. Se celebrará en el corazón de la bastida, en la Place des Cornières y en la rue du Petit Paris, y estará compuesto exclusivamente por expositores profesionales

Der Verein « Les résidents de la rue du petit Paris » organisiert einen großen Flohmarkt. Dieser wird im Herzen der Bastide auf dem Place des cornières und in der Rue du Petit Paris stattfinden und ausschließlich aus professionellen Ausstellern bestehen

Mise à jour le 2023-05-14 par OT Coeur de Bastides