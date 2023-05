Récital de piano avec Emmanuel FERRER-LALOË Salle de Carbonnier, 11 juin 2023, Castillonnès.

Emmanuel Ferrer-Laloë s’est produit pendant près de cinquante ans sur tous les continents, seul en récital, en soliste avec orchestre et en musique de chambre avec de merveilleux partenaires, et a formé quelques concertistes de niveau et bon nombre d’enseignants..

2023-06-11 à ; fin : 2023-06-11 . EUR.

Salle de Carbonnier

Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Emmanuel Ferrer-Laloë has performed for almost fifty years on all continents, alone in recital, as a soloist with orchestra and in chamber music with wonderful partners, and has trained some of the most important concert artists and teachers.

Emmanuel Ferrer-Laloë ha actuado durante casi cincuenta años en todos los continentes, solo en recital, como solista con orquesta y en música de cámara con magníficos colaboradores, y ha formado a algunos de los principales concertistas del mundo y a numerosos profesores.

Emmanuel Ferrer-Laloë ist fast fünfzig Jahre lang auf allen Kontinenten aufgetreten, allein in Liederabenden, als Solist mit Orchester und in Kammermusik mit wunderbaren Partnern, und hat einige erstklassige Konzertspieler und viele Lehrer ausgebildet.

Mise à jour le 2023-05-14 par OT Coeur de Bastides