Découverte autour du café : de l’arbre à la tasse 6 grand rue, 1 mai 2023, Castillonnès.

Découvrez l’univers du café de qualité et de spécialité et tout le travail qui est fait avant de pouvoir déguster un bon café, sourcé puis torréfié artisanalement.

Atelier gratuit, uniquement sur réservation les lundis et mercredis et par petits groupes de 4 à 6 personnes..

2023-05-01 à ; fin : 2023-12-31 . EUR.

6 grand rue L’Atelier Cafés du Moulin

Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Discover the world of quality and specialty coffee and all the work that is done before you can enjoy a good coffee, sourced and roasted by hand.

Free workshop, only by reservation on Mondays and Wednesdays and in small groups of 4 to 6 people.

Descubra el mundo del café de calidad y especialidades y todo el trabajo que conlleva degustar un buen café, obtenido y después tostado a mano.

Taller gratuito, solo con reserva previa los lunes y miércoles y en grupos reducidos de 4 a 6 personas.

Entdecken Sie die Welt des Qualitäts- und Spezialitätenkaffees und die ganze Arbeit, die dahinter steckt, bevor Sie einen guten Kaffee genießen können, der von Hand bezogen und dann geröstet wird.

Kostenloser Workshop, nur nach Voranmeldung montags und mittwochs und in kleinen Gruppen von 4 bis 6 Personen.

Mise à jour le 2023-04-20 par OT Coeur de Bastides