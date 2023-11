Journée du patrimoine de pays et des moulins Castillon-la-Bataille, 21 juin 2024, Castillon-la-Bataille.

Castillon-la-Bataille,Gironde

Journées du patrimoine de pays et des moulins, 26ème édition : Rendez-vous du 21 au 23 juin 2024, pour découvrir et célébrer le patrimoine de pays partout en France, autour du thème : l’eau utile à tous..

2024-06-21 fin : 2024-06-23 . .

Castillon-la-Bataille 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Journées du patrimoine de pays et des moulins, 26th edition: Join us from June 21 to 23, 2024, to discover and celebrate local heritage all over France, around the theme: water for everyone.

Journées du patrimoine de pays et des moulins, 26ª edición: únase a nosotros del 21 al 23 de junio de 2024, para descubrir y celebrar el patrimonio local de toda Francia, en torno al tema del agua para todos.

Journées du patrimoine de pays et des mouins, 26. Ausgabe: Treffen Sie sich vom 21. bis 23. Juni 2024, um das Kulturerbe der Länder in ganz Frankreich zu entdecken und zu feiern, unter dem Motto: Wasser, das allen nützt.

