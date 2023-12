Marché de Noël à Castillon Castillon-la-Bataille, 1 décembre 2023, Castillon-la-Bataille.

Castillon-la-Bataille,Gironde

Marché de Noël à Castillon-la-Bataille sur les allées de la République.

Restauration et buvette, animations gratuites : patinoire, manèges, jeux en bois, calèche, mini ferme.

Le 16/12 de 10h à 22h.

Le 17/12 de 10h à 19h.

Le 18/12 de 9h à 14h..

Castillon-la-Bataille 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Christmas market in Castillon-la-Bataille on the Allées de la République.

Food and refreshments, free entertainment: ice rink, merry-go-rounds, wooden games, horse-drawn carriage, mini-farm.

16/12 from 10am to 10pm.

17/12 from 10am to 7pm.

18/12 from 9am to 2pm.

Mercado de Navidad en Castillon-la-Bataille, en las Allées de la République.

Comida y refrescos, animaciones gratuitas: pista de hielo, tiovivos, juegos de madera, coche de caballos, minigranja.

16/12 de 10.00 a 22.00 h.

17/12 de 10.00 a 19.00 h.

18/12 de 9.00 a 14.00 h.

Weihnachtsmarkt in Castillon-la-Bataille auf den Allées de la République.

Essen und Trinken, kostenlose Animationen: Eislaufbahn, Karussells, Holzspiele, Kutsche, Mini-Farm.

Am 16.12. von 10 bis 22 Uhr.

Am 17.12. von 10 bis 19 Uhr.

Am 18.12. von 9 bis 14 Uhr.

Mise à jour le 2023-11-27 par OT Castillon-Pujols