Master class whisky et rhum & dégustation chocolats Castillon-la-Bataille, 7 décembre 2023, Castillon-la-Bataille.

Castillon-la-Bataille,Gironde

Vendredi 1er à 19h00 : Découvrez l’art de l’accord mets et spiritueux lors de notre Masterclass Whisky & Rhum. dégustation GRATUITE ! places limitées.

Jeudi 7 à 18h45 : Masterclass Whisky GRATUITE ! places limitées,

Vendredi 15 à 15h00: dégustation de chocolats de la Maison Cluziel.

Réservez vos places.

2023-12-07 fin : 2023-12-07 . .

Castillon-la-Bataille 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Friday 1st at 7.00pm: Discover the art of pairing food and spirits at our Whisky & Rum Masterclass. FREE tasting! limited seating.

Thursday 7 at 6.45pm: FREE Whisky Masterclass! limited seating,

Friday 15 at 3pm: Maison Cluziel chocolate tasting.

Reserve your seats

Viernes 1 a las 19:00: Descubra el arte del maridaje en nuestra Masterclass de Whisky y Ron.

Jueves 7 a las 18.45 h: Masterclass GRATUITA de Whisky con plazas limitadas,

Viernes 15 a las 15:00: degustación de chocolate a cargo de Maison Cluziel.

Reserve su plaza

Freitag, 1. um 19.00 Uhr: Entdecken Sie die Kunst der Kombination von Speisen und Spirituosen bei unserer Masterclass Whisky & Rum. KOSTENLOSE Verkostung! begrenzte Plätze.

Donnerstag, 7. um 18.45 Uhr: Masterclass Whisky KOSTENLOS! Begrenzte Plätze,

Freitag, den 15. um 15:00 Uhr: Schokoladenverkostung aus dem Hause Cluziel.

Reservieren Sie Ihre Plätze

