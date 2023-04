Journée botartistique chemin de halage, 14 mai 2023, Castillon-la-Bataille.

Balade botanique et artistique sur les rives de la Dordogne.

En matinée balade botanique. Découverte du chemin de halage, son histoire

Les plantes et les arbres identifiables : clé de reconnaissance, usages traditionnels et modernes

Exercice d’utilisation de la loupe de botaniste : le monde de l’infiniment petit qui dévoile des matières, des couleurs

Temps de marche silencieuse

L’après-midi pratique sur le vif en extérieur « Dessin d’observation »

Apprendre à observer. Faire connaissance avec son sujet par l’observation et travailler l’esquisse sur le vif. Dessins subjectifs pour traduire et garder l’émotion de la balade par le dessin.

2023-05-14 à ; fin : 2023-05-14 17:30:00. .

chemin de halage

Castillon-la-Bataille 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Botanical and artistic walk on the banks of the Dordogne.

In the morning botanical walk. Discovery of the towpath, its history

Identifiable plants and trees: recognition key, traditional and modern uses

Exercise in the use of the botanist’s magnifying glass: the world of the infinitely small which reveals materials, colors

Time for a silent walk

In the afternoon, practice on the spot in the open air « Observation drawing »

Learn to observe. Get to know your subject through observation and work on sketching on the spot. Subjective drawings to translate and keep the emotion of the walk through the drawing

Paseo botánico y artístico a orillas del Dordoña.

Por la mañana paseo botánico. Descubrimiento del camino de sirga, su historia

Plantas y árboles identificables: clave de reconocimiento, usos tradicionales y modernos

Ejercicio con la lupa del botánico: el mundo de lo infinitamente pequeño que revela materiales y colores

Tiempo para un paseo en silencio

Por la tarde, práctica in situ al aire libre del « Dibujo de observación »

Aprender a observar. Conocer al sujeto a través de la observación y trabajar el dibujo in situ. Dibujos subjetivos para traducir y conservar la emoción del paseo a través del dibujo

Botanischer und künstlerischer Spaziergang an den Ufern der Dordogne.

Am Vormittag botanischer Spaziergang. Entdeckung des Treidelpfades, seiner Geschichte

Erkennbare Pflanzen und Bäume: Erkennungsschlüssel, traditionelle und moderne Verwendung

Übung mit der Botanikerlupe: die Welt des unendlich Kleinen, die Materialien und Farben enthüllt

Zeit für stilles Gehen

Nachmittags Live-Praxis im Freien « Zeichnen unter Beobachtung »

Lernen, wie man beobachtet. Sein Motiv durch Beobachtung kennen lernen und die Skizze am lebenden Objekt erarbeiten. Subjektive Zeichnungen, um die Emotionen des Spaziergangs zeichnerisch umzusetzen und festzuhalten

Mise à jour le 2023-03-08 par OT Castillon-Pujols