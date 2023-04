Journée portes ouvertes La Bataille de Castillon, 7 mai 2023, Castillon-la-Bataille.

Venez découvrir en famille ou entre amis, la préparation du plus grand spectacle de la Nouvelle-Aquitaine.

Au programme de la journée, initiation aux danses médiévales, entraînement au combat avec les soldats, casting de la cavalerie et jeux en bois pour petits et grands.

Si vous le souhaitez, vous pouvez participer librement aux différents ateliers et pourquoi pas rejoindre la grande famille de L’association Castillon 1453 !

Renseignements au 05 57 40 14 53 / 06 08 05 49 00..

2023-05-07 à ; fin : 2023-05-07 . .

Castillon-la-Bataille 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and discover with your family or friends, the preparation of the biggest show of the Nouvelle-Aquitaine.

On the program for the day, initiation to medieval dances, combat training with the soldiers, casting of the cavalry and wooden games for young and old.

If you wish, you can participate freely in the different workshops and why not join the big family of the association Castillon 1453!

Information at 05 57 40 14 53 / 06 08 05 49 00.

Venga a descubrir, en familia o entre amigos, la preparación del mayor espectáculo de la Nouvelle-Aquitaine.

En el programa del día, iniciación a las danzas medievales, entrenamiento de combate con los soldados, casting de la caballería y juegos de madera para grandes y pequeños.

Si lo desea, puede participar libremente en los distintos talleres y ¡por qué no unirse a la gran familia de la asociación Castillon 1453!

Información en el 05 57 40 14 53 / 06 08 05 49 00.

Erleben Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden die Vorbereitungen für das größte Spektakel in der Region Nouvelle-Aquitaine.

Auf dem Tagesprogramm stehen Einführungen in mittelalterliche Tänze, Kampftraining mit den Soldaten, Casting der Kavallerie und Holzspiele für Groß und Klein.

Wenn Sie möchten, können Sie frei an den verschiedenen Workshops teilnehmen und warum nicht der großen Familie des Vereins Castillon 1453 beitreten!

Weitere Informationen erhalten Sie unter 05 57 40 14 53 / 06 08 05 49 00.

Mise à jour le 2023-03-10 par OT Castillon-Pujols