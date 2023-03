Odyssée Dordonha – Escales festives de la Vallée de la Dordogne jusqu’à la Bretagne Castillon-la-Bataille OT Castillon-Pujols Castillon-la-Bataille Catégories d’Évènement: Castillon-la-Bataille

Gironde

Odyssée Dordonha – Escales festives de la Vallée de la Dordogne jusqu’à la Bretagne, 14 avril 2023, Castillon-la-Bataille OT Castillon-Pujols Castillon-la-Bataille. Odyssée Dordonha – Escales festives de la Vallée de la Dordogne jusqu’à la Bretagne Castillon-la-Bataille Gironde

2023-04-14 – 2023-04-16 Castillon-la-Bataille

Gironde Castillon-la-Bataille . L’Odyssée Dordonha c’est la descente de la Dordogne en gabare traditionnelle avec des festivités à chaque étape du voyage. Du 8 au 16 avril, la Confrérie des gabariers mène l’embarcation d’Argentat-sur-Dordogne.

Jour 1 – 08/04 : Argentat-sur-Dordogne > Beaulieu-sur-Dordogne

Jour 2 – 09/04 : Vayrac – Souillac (halte) > Saint-Julien-de-Lampon

Jour 3 – 10/04 : Saint-Julien-de-Lampon > Carsac-Aillac (halte) > Cénac-et-Saint-Julien

Jour 4 – 11 /04 : Cénac-et-Saint-Julien > Limeuil

Jour 5 – 12/04 : Limeuil > Mauzac

Jour 6 – 13/04 : Saint-Capraise-de-Lalinde > Bergerac

Jour 7 – 14/04 : Bergerac > Le Fleix (halte) > Pessac-sur-Dordogne

Jour 8 – 15/04 : Pessac-sur-Dordogne > Castillon-la-Bataille (halte) > Branne

Castillon-la-Bataille

