Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-10-29 14:30:00

fin : 2023-10-29 Thés dansants, 14h30, centre culturel à Castillon-la-Bataille. Entrée 12 €. Réservations : 09 54 53 71 67 / 05 57 40 18 49

29-01 avec l’orchestre Serge Tinelli

19-02 avec l’orchestre Serge Vergnes

26-03 avec l’orchestre Jean-Louis Vincent

30-04 avec l’orchestre Didier Mazeaud

28-05 avec l’orchestre Pascal Loubersac

25-06 avec l’orchestre Pascal Mangier

24-09 avec l’orchestre Aldo Feliano

29-10 avec l’orchestre Sébastien Castagné

26-11 avec l’orchestre Véroniue Pomiès

17-12 avec l’orchestre Sylvie Naugues.

Thés dansants, 14h30, centre culturel à Castillon-la-Bataille. Entrée 12 €. Réservations : 09 54 53 71 67 / 05 57 40 18 49

29-01 avec l’orchestre Serge Tinelli

19-02 avec l’orchestre Serge Vergnes

26-03 avec l’orchestre Jean-Louis Vincent

30-04 avec l’orchestre Didier Mazeaud

28-05 avec l’orchestre Pascal Loubersac

25-06 avec l’orchestre Pascal Mangier

24-09 avec l’orchestre Aldo Feliano

29-10 avec l’orchestre Sébastien Castagné

26-11 avec l’orchestre Véroniue Pomiès

Castillon-la-Bataille 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine

