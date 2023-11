Concours de belote Castillon Arthez-de-Béarn, 25 novembre 2023, Arthez-de-Béarn.

Arthez-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Venez participer à notre concours de belote.

Le règlement et inscription vous seront envoyé à votre adresse mail ou en main propre..

Castillon Salle des fêtes

Arthez-de-Béarn 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and take part in our belote competition.

The rules and registration will be sent to your e-mail address or in person.

Ven y participa en nuestro concurso de belote.

Las normas y la inscripción se enviarán a tu dirección de correo electrónico o en persona.

Nehmen Sie an unserem Belote-Wettbewerb teil.

Die Regeln und die Anmeldung werden Ihnen an Ihre E-Mail-Adresse oder persönlich zugeschickt.

