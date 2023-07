Festival Cœur Estival Casties-Labrande 31430 Casties-Labrande, 22 juillet 2023, Casties-Labrande.

Festival Cœur Estival 22 juillet – 26 août, les samedis Casties-Labrande 31430 entrée libre et certaines animations sont sur inscription

Cœur Estival continue son itinérance cet été 2023 et vous donne trois nouveaux rendez-vous à Casties-Labrande, Lherm et Poucharramet pour découvrir autrement les villages de Cœur de Garonne. Pour cette 5ème édition, artistes, producteurs, artisans, passionnés de patrimoine et de nature vous guideront à travers les richesses locales. Trois journées sous le signe de la découverte et de la convivialité.

Casties-Labrande, 22 juillet,

Lherm, 29 juillet,

Poucharramet, 26 août.

Retrouvez le programme des animations, concerts et spectacles sur : https://www.cc-coeurdegaronne.fr/coeur-estival/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-22T15:00:00+02:00 – 2023-07-22T23:00:00+02:00

2023-08-26T15:00:00+02:00 – 2023-08-26T23:00:00+02:00

