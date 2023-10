Marché de l’Avent Castets, 26 novembre 2023, Castets.

Castets,Landes

Des ateliers créatifs en tout genre, un petit marché artisanal intimiste, un vide atelier et bien d’autres surprises

Tu es artisan ou commerçant du coin et tu souhaites participer ?

Tu as une passion et tu aimerais la transmettre sous forme de mini atelier sur le thème de Noël ?

Tu as un atelier qui déborde de « on ne sait jamais, ça peut servir ! », viens proposer ton trop pleins de tissus, laines, peintures, ou autre (uniquement en relation avec les arts du fil, les arts créatifs et autres arts)

Evènement en partenariat avec l’association la passerelle petite enfance famille.

Informations ou inscription Valérie Sady 06 87 86 96 31 ou valerie.sady@gmail.com.

2023-11-26 fin : 2023-11-26 18:00:00. .

Castets 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine



Creative workshops of all kinds, a small, intimate craft market, a « vide atelier » and many other surprises!

Are you a local craftsman or shopkeeper who’d like to get involved?

Do you have a passion that you’d like to pass on in the form of a Christmas-themed mini-workshop?

If you’ve got a workshop overflowing with « you never know, it might come in handy! », come and offer your overflow of fabrics, wools, paints or anything else you can think of (only in connection with yarn arts, creative arts and other arts)

Event in partnership with the association la passerelle petite enfance famille.

Information or registration Valérie Sady 06 87 86 96 31 or valerie.sady@gmail.com

Talleres creativos de todo tipo, un pequeño mercado íntimo de artesanía, una venta de talleres y muchas sorpresas más

¿Es usted artesano o comerciante local y le gustaría participar?

¿Tienes una pasión que te gustaría transmitir en forma de mini taller de temática navideña?

Si tiene un taller rebosante de « ¡nunca se sabe, puede ser útil! », venga y ofrezca su rebosante de telas, lanas, pinturas o cualquier otra cosa (sólo en relación con las artes del hilo, las artes creativas y otras artes)

Evento en colaboración con la asociación la passerelle petite enfance famille.

Información e inscripciones Valérie Sady 06 87 86 96 31 o valerie.sady@gmail.com

Kreative Workshops aller Art, ein kleiner, intimer Kunsthandwerkermarkt, ein Werkstattleerstand und viele andere Überraschungen

Bist du ein Handwerker oder Händler aus der Gegend und möchtest teilnehmen?

Du hast eine Leidenschaft und möchtest sie in Form eines Mini-Workshops zum Thema Weihnachten weitergeben?

Du hast ein Atelier, das überquillt von « man weiß ja nie, vielleicht kann man es gebrauchen! », komm und biete deine übervollen Stoffe, Wolle, Farben oder anderes an (nur in Verbindung mit Garnkunst, kreativer Kunst und anderen Künsten)

Veranstaltung in Partnerschaft mit dem Verein la passerelle petite enfance famille.

Informationen oder Anmeldung Valérie Sady 06 87 86 96 31 oder valerie.sady@gmail.com

