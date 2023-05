Trail des Ecluses, 11 juin 2023, Castets et Castillon.

La deuxième édition du Trail des Ecluses se déroulera sur les bords du Canal à Castets-et-Castillon le dimanche 11 juin.

L’équipe a tout mis en oeuvre pour vous proposer une épreuve de qualité en amenant des nouveautés concernant les distances et tracés.

7h30- 8h45 : retrait des dossards

9h : départ de la marche de 10 kms

9h15 : départ du parcours 21 kms

9h30 : départ du parcours 12 kms

Inscriptions en ligne sur le site www.chrono33.fr

On vous attend nombreux et nombreuses !.

2023-06-11 à ; fin : 2023-06-11 . .

Castets et Castillon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The second edition of the Trail des Ecluses will take place on the banks of the Canal in Castets-et-Castillon on Sunday, June 11.

The team has done everything possible to offer you a quality event by bringing new distances and routes.

7h30- 8h45 : withdrawal of race numbers

9am: start of the 10km walk

9:15 am : departure of the 21 kms course

9:30 am : departure of the 12 kms course

Online registration on the website www.chrono33.fr

We are expecting many of you!

La segunda edición del Trail des Ecluses tendrá lugar a orillas del Canal, en Castets-et-Castillon, el domingo 11 de junio.

El equipo se ha esforzado al máximo para ofrecerte un evento de calidad con nuevas distancias y recorridos.

7h30 – 8h45: retirada de dorsales

9h: salida de los 10 km marcha

9.15h: salida del recorrido de 21km

9.30h: inicio del recorrido de 12km

Inscripción en línea en el sitio web www.chrono33.fr

¡Esperamos a muchos de vosotros!

Die zweite Ausgabe des Trail des Ecluses findet am Sonntag, den 11. Juni an den Ufern des Kanals in Castets-et-Castillon statt.

Das Team hat alles daran gesetzt, Ihnen einen qualitativ hochwertigen Wettkampf zu bieten, indem es einige Neuheiten in Bezug auf die Distanzen und Strecken eingeführt hat.

7.30 – 8.45 Uhr: Abholung der Startnummern

9.00 Uhr: Start der 10-km-Wanderung

9.15 Uhr: Start der 21-km-Strecke

9.30 Uhr: Start der 12-km-Strecke

Online-Anmeldung auf der Website www.chrono33.fr

Wir erwarten Sie zahlreich und zahlreich!

