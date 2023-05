« Toutes plumes au vent », rencontres artistiques dans des jardins Chez Martin, 4 juin 2023, Castetbon.

15h30 : ouverture du jardin tout au long de l’après-midi.

15h45 et 16h45 : visites théâtralisées du jardin

16h15 : plantation de la prairie origami

17h45 : « L’homme qui plantait des arbres », théâtre d’ombres, collectif sac de billes

19h : repas provençal et lectures à voix haute, influencé par les recettes de Jean Giono et préparé par Laure de La Marinière, accompagné de bonnes crêpes d’Antonio

20h30 : concert de habia. Trois cordes et trois voix à la fois qui jouent une musique à écouter, à voir et à ressentir.

21h45 : veillée lecture au coin du feu.

2023-06-04 à ; fin : 2023-06-04 . .

Chez Martin

Castetbon 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



3:30 pm: opening of the garden throughout the afternoon.

3:45 and 4:45 pm: dramatized visits of the garden

16h15 : planting of the origami meadow

17h45 : « The man who planted trees », shadow theater, collective bag of marbles

7pm: Provencal meal and readings aloud, influenced by the recipes of Jean Giono and prepared by Laure de La Marinière, accompanied by good pancakes from Antonio

8:30 pm: habia concert. Three strings and three voices at the same time playing a music to listen, to see and to feel.

9:45 pm: evening reading by the fire

15h30 : apertura del jardín durante toda la tarde.

15h45 y 16h45: visitas teatralizadas del jardín

16h15 : plantación de la pradera de origami

17h45 : « El hombre que plantaba árboles », teatro de sombras, bolsa colectiva de canicas

19h00 : comida provenzal y lecturas en voz alta, influenciadas por las recetas de Jean Giono y preparadas por Laure de La Marinière, acompañadas de las buenas tortitas de Antonio

20.30 h: concierto de habia. Tres cuerdas y tres voces al mismo tiempo tocando música para ser oída, vista y sentida.

21.45 h: lectura vespertina junto al fuego

15:30 Uhr: Öffnung des Gartens den ganzen Nachmittag über.

15.45 und 16.45 Uhr: Theatralische Führungen durch den Garten

16.15 Uhr: Bepflanzung der Origami-Wiese

17.45 Uhr: « L’homme qui plantait des arbres », Schattentheater, Kollektiv « sac de billes »

19.00 Uhr: Provenzalisches Essen und Vorlesungen, beeinflusst von den Rezepten Jean Gionos und zubereitet von Laure de La Marinière, dazu gute Crêpes von Antonio

20:30 Uhr: Konzert von habia. Drei Saiten und drei Stimmen gleichzeitig spielen eine Musik zum Hören, Sehen und Fühlen.

21.45 Uhr: Mahnwache mit Lesung am Feuer

Mise à jour le 2023-05-12 par OT Béarn des Gaves