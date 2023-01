Castet en Fête – Saint Polycarpe Castet Castet OT Vallée d'Ossau Pyrénées Castet Catégories d’Évènement: Castet

Pyrénées-Atlantiques Castet Fêtes patronales du village de Castet ! Samedi 28 janvier 18h30 – Eglise de Castet : concert avec les groupes Arredalh, Les Cantarels, Aireteres et Les Polycarpes 20h30 : Descente aux flambeaux 21h : Garbure partagée – attention places limitées, réservations au 06 08 35 71 68 auprès de Didier Peyrusqué 22h 30 : Bal traditionnel avec Arredalh et musiciens locaux Fêtes patronales du village de Castet ! Samedi 28 janvier 18h30 – Eglise de Castet : concert avec les groupes Arredalh, Les Cantarels, Aireteres et Les Polycarpes 20h30 : Descente aux flambeaux 21h : Garbure partagée – attention places limitées, réservations au 06 08 35 71 68 auprès de Didier Peyrusqué 22h 30 : Bal traditionnel avec Arredalh et musiciens locaux +33 5 59 05 77 11 didierpeyrusque

