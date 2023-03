Nuit de la Chouette Castet Castet, 18 mars 2023, Castet.

La LPO, l’ONF, l’association « A l’ombre du donjon » et le GEOB vous donnent rendez-vous au village de Castet (Ossau) pour la 15ème nuit de la Chouette :

– de 16h à 18h30 : entre diaporama ludique et expositions, la salle des associations (face à la mairie) s’animera des explications, anecdotes et expériences des naturalistes. Des vidéos inédites tournées en vallée d’Ossau, vous présenteront le Moyen Duc et la Chouette de Tengmalm. Projection de film et contes.

– à 19h au port de Castet, partez en milieu forestier et en clairière pour une écoute sur le terrain, des chants des rapaces et des bruits de la nuit. Il est fort probable que hiboux moyen-duc, chouettes effraie et chouettes hulotte soient au rendez-vous.

– A 21h, dans la cabane pastorale chauffée, partagez un pique-nique sorti du sac en profitant d’animations et de jeux. Contes et musiques en ambiance nocturne autour d’un feu de camp. Entrée libre

Ecoutez la nuit, elle a tellement de choses à vous raconter.

