Gironde Saint-Germain-d’Esteuil EUR 0 Conférence littéraire de Madame Josiane Rodes romancière, qui présentera son dernier ouvrage « La chaussure rouge du bunker » dont l’intrigue se déroule dans les bunkers des Arros à Soulac sur Mer.

Sera également présent Monsieur Jean-Paul Lescorce, historien de cette période.

