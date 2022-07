Castera en fête, 24 juillet 2022, .

Castera en fête



2022-07-24 10:00:00 – 2022-07-24 18:00:00

EUR 20 Lors de cette journée festive et conviviale, nous proposons :

Des visites guidées de la tour médiévale et des chais

Des balades en calèche et en Jeep dans le parc et le vignoble

Des ateliers ludiques autour du vin

Plusieurs dégustations

Un déjeuner sur l’herbe (sur réservation)

+33 5 56 73 20 60

Chateau_Castera

