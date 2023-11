Rencontres locales de l’insertion : Lauragais Castenet-Tolosan Castanet-Tolosan Catégories d’Évènement: Castanet-Tolosan

Rencontres locales de l'insertion : Lauragais Castenet-Tolosan Castanet-Tolosan, 16 novembre 2023, Castanet-Tolosan. Rencontres locales de l'insertion : Lauragais Jeudi 16 novembre, 09h00 Castenet-Tolosan Pour échanger entre professionnels et mieux connaître les ressources locales.

MATIN

Forum des acteurs de l’insertion (stands, table ronde sur les méthodes innovantes de recrutement).

APRÈS-MIDI

Découverte et échanges sur les métiers des services à la personne

2023-11-16T09:00:00+01:00 – 2023-11-16T16:00:00+01:00

