Festival d’art de rue Castenau R-B Castelnau-Rivière-Basse Catégories d’Évènement: Castelnau-Rivière-Basse

Hautes-Pyrénées Festival d’art de rue Castenau R-B Castelnau-Rivière-Basse, 7 juillet 2023, Castelnau-Rivière-Basse. Festival d’art de rue Vendredi 7 juillet, 17h30 Castenau R-B Entrée libre PROGRAMMATION

VENDREDI 7 JUILLET

⛱️ Lieu : Commune Castelnau Riviere Basse

18h30 Cie Two RADIO RINO

21h Cie monde à part Théâtre CYCL’LOKO

22h30 NOMAD FREQUENCIES

Cantine du festival entre 8 et 12 € Castenau R-B 65700 Castelnau Riviere basse Castelnau-Rivière-Basse 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « email », « value »: « festivalcespetiteschoses@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T17:30:00+02:00 – 2023-07-07T23:59:00+02:00

