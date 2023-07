Fête du miel et de l’abeille en Hautes-Pyrénées Castelvieilh Mondouzil, 17 septembre 2023, Mondouzil.

Fête du miel et de l’abeille en Hautes-Pyrénées Dimanche 17 septembre, 09h00 Castelvieilh Gratuit. Entrée libre.

La fête du miel et de l’abeille rassemble les apiculteurs du Syndicat, les producteurs de miel, les passionnés de l’environnement et les artisans du bien-vivre tels que les experts en arts de la table, les producteurs de plantes, les charcutiers, les fromagers, les pâtissiers et les éleveurs de volailles. L’événement propose également des stands mettant en valeur les métiers d’art du bois et du textile, ainsi que des démonstrations, des expositions et une librairie spécialisée. Des conférences et des ateliers destinés aux enfants complètent le programme de cette fête.

Castelvieilh Chemin de Cabanac, 31850 Mondouzil Mondouzil 31850 Haute-Garonne Occitanie 06 09 32 02 04 https://apiculteursdeshautespyrenees.fr/ https://www.facebook.com/fetedumiel65 La Fête du Miel propose de nombreux ateliers gratuits pour les enfants, tels que la confection de pain d’épices, des séances de dessin, la fabrication de bougies, des jeux et des lectures, afin de leur faire découvrir le monde fascinant des abeilles. Parking gratuit, fléchage depuis Tarbes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Syndicat des Apiculteurs des Hautes Pyrénées-licence CC